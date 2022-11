Fondazione Torino Musei, Massimo Broccio nuovo presidente

Massimo Broccio è il nuovo presidente della Fondazione Torino Musei. Lo ha nominato il consiglio direttivo della Fondazione Torino Musei, preso atto della designazione avvenuta con decreto del sindaco il 27 ottobre. "Sono consapevole della complessità dell'incarico ma sono anche stimolato dalla possibilità di presiedere un ente che ha un patrimonio artistico e culturale così rilevante e come tale ricco di opportunità e potenzialità. Dedicherò a questo incarico l'impegno necessario e la passione per l'arte che ho avuto la fortuna di maturare negli anni" commenta Broccio. Massimo Broccio, commercialista torinese, 52 anni. Esperto di finanza e pianificazione aziendale, advisor finanziario per operazioni di finanza strutturata e di M&A, membro di organi controllo e vigilanza di primarie società con cariche nelle principali divisioni del gruppo Intesa Sanpaolo. Da oltre 10 anni segretario della Fondazione Arte Moderna e Contemporanea Crt dove ha avuto modo di acquisire una significativa esperienza e relazioni nel mondo dell'arte. Cariche anche nel Comitato Fondazioni Arte Contemporanea e, in passato, negli organi di controllo della Fondazione Torino Musei e del Castello di Rivoli. La nomina è stata approvata all'unanimità dal Consiglio Direttivo composto da Sara Bonini Baraldi, vice presidente, Roberto Coda, Luca Angelantoni e Anna Maria Poggi, consiglieri.