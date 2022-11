Tff: inaugurazione al Regio con McDowell, Noemi e Mollica

La serata inaugurale del quarantesimo Tff, si terrà al Teatro Regio di Torino e sarà per la prima volta trasmessa in diretta su Rai Radio3 all'interno dello storico programma Hollywood Party, A raccontare dal palco del Regio l'intenso rapporto di Beatles e Rolling Stones con il cinema, un importante parterre di ospiti: Malcolm McDowell, ospite d'onore del Tff, Noemi, Vincenzo Mollica, Samuel dei Subsonica, la madrina Pilar Fogliati, il critico musicale John Vignola, il direttore del Tff Steve Della Casa e i conduttori di Hollywood Party Claudio De Pasqualis e David Grieco. Per altri impegni sopraggiunti sarà invece collegato via Skype Francesco De Gregori. L'ingresso avverrà alle 18 e, dopo il saluto delle istituzioni, dalle 19 alle 20.10 ci sarà lo show in diretta nel quale si analizzerà il rapporto con il cinema dei Beatles e dei Rolling Stones, con aneddoti, racconti e immagini inediti. La prevendita online per partecipare alla serata sarà aperta da sabato 19 novembre sul sito www.teatroregio.torino