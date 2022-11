Gusmeroli a tutto gas

Dicono che… all’Eni, come in tutte le grandi aziende di Stato, dopo ogni elezione seguano con una certa apprensione i cambi di equilibri politici e soprattutto i mutati assetti parlamentari. Il gruppo petrolifero, pertanto, pare abbia accolto con molta soddisfazione l’elezione di Luigi Gusmeroli alla presidenza della Commissione Attività Produttive della Camera. Il deputato leghista, commercialista aronese, è professionista ben noto alla multinazionale guidata da Claudio Descalzi che l’ha scelto come componente dei collegi sindacali di due sue società: Eni Rewind, controllata che si occupa del risanamento ambientale di siti petrolchimici, e Versalis, specializzata in bonifiche e gestione dei rifiuti. Attività strategiche anche in prospettiva di ipotetiche aggregazioni e cessioni: per questo avere un amico a Montecitorio, al vertice di quella commissione che ha tra le sue competenze le politiche energetiche, per il cane a sei zampe è davvero una buona notizia.