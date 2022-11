Autonomia: Bonaccini, ripartire da nostre condizioni o niente

"Visto che Calderoli ha ritirato la bozza e ha detto che non impegna il governo, si riparta da capo e queste sono le nostre condizioni. Altrimenti di autonomia non se ne può parlare". Così il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini a Mezz'Ora in più. "Definire i livelli essenziali di prestazione per mettere tutti sulla stessa linea; togliere dal campo il tema dei residui fiscali; coinvolgere il Parlamento e togliere alcune materie divisive" come "la scuola". "L'autonomia funziona se non dà a qualcuno togliendo ad altri", aggiunge sottolineando che la sua proposta è stata apprezzata da Puglia, Campania, Calabria e Abruzzo.