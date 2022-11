STATO SOCIALE

Meno reddito di cittadinanza

Mentre il Governo si appresta a usare la mannaia, l'Inps registra nell'ultimo anno un calo dei beneficiari. A settembre e ottobre lo Stato ha speso 606 milioni al mese mentre a luglio e agosto erano stati 621 milioni. Diminuzione anche in Piemonte

Diminuiscono i percettori di reddito e pensione di cittadinanza in Piemonte. A ottobre sono stati 57.951 i nuclei beneficiari (rispetto ai 58.176 di settembre) per un totale di 106.302 persone coinvolte (un mese fa erano 106.957). Una riduzione che s’inserisce in un trend nazionale che vede un leggero incremento tra un mese e l’altro, pur essendo in diminuzione il dato rispetto all'anno scorso. L’importo medio dell'assegno è di 515 euro al mese e dipende in gran parte da quante persone è composta ogni famiglia (va da un minimo di 453 euro per i nuclei di una sola persona a un massimo di 738 euro per quelli con cinque componenti).

Nel 2021 le famiglie che hanno ottenuto almeno una mensilità di Rdc o Pdc erano state 98.271, mentre nei primi dieci mesi di quest’anno il dato è calato a 88.183 per oltre 170mila persone coinvolte. Si riduce in proporzione anche il numero delle revoche: in dieci mesi a perdere il diritto sono già stati 12.915 nuclei familiari contro gli oltre 19mila dell’anno scorso. Per quanto riguarda i primi dieci mesi del 2022 in Piemonte sono stati 67.626 i nuclei richiedenti il Rdc o la Pdc, il 5,2% del livello nazionale. La regione che “pesa” di più si conferma la Campania con 267.398 famiglie beneficiarie, pari al 20,7%. Sono i dati dell’Osservatorio dell’Inps.

Quest'anno in Italia ci sono 2,47 milioni di persone che hanno ottenuto il reddito o la pensione di cittadinanza. Nel mese appena trascorso i nuclei beneficiari di questa misura sono stati 1,16 milioni (1,04 milioni per il Reddito e 122mila per la pensione). La platea dei percettori è composta da 2,18 milioni di cittadini italiani, 204mila extracomunitari con permesso di soggiorno Ue e 83mila cittadini europei.

La distribuzione per aree geografiche vede 424mila persone beneficiarie al Nord, 327mila al Centro e 1,72 milioni nell'area Sud e Isole. Nel corso dei primi dieci mesi dell'anno, le revoche hanno riguardato 51 mila nuclei e le decadenze sono state 243mila. Nell'ultimo mese reddito e pensione di cittadinanza sono costati 606 milioni allo Stato, in linea con settembre, ma in diminuzione rispetto ai mesi di luglio e agosto (621 milioni).

I dati dell'Osservatorio Inps