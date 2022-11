Adessi imbarazza la Lega

Dicono che… abbia creato più di un imbarazzo la partecipazione di Andrea Adessi in quel di Gattinara alla cena “natalizia” della Lega vercellese. Il discusso imprenditore, con alle spalle varie grane giudiziaria, attualmente sotto processo per esercizio abusivo della professione medica e attivazione di un centro medico non autorizzato durante il periodo della pandemia, è infatti reduce dalla chiusura di TgVercelli.it, storico sito d’informazione locale, a seguito del dissesto finanziario della cooperativa editrice di cui è presidente. Molti militanti del Carroccio ricordano le sue gesta (lo screening itinerante senza autorizzazioni) inguaiarono l’ignaro governatore lombardo Attilio Fontana che finì triturato da un servizio di Report. Nonostante ciò, Adessi, vantando solidi legami con Riccardo Molinari, pare continui a muoversi con padronanza e una certa disinvoltura, incurante del disagio che la sua sola presenza provoca tra i dirigenti del Carroccio. E pensare che la serata, organizzata per il tradizionale scambio di auguri era pure l’occasione per il neo commissario del partito, l’ex senatore Enrico Montani, per festeggiare la recente nomina a consulente del gruppo regionale guidato da Alberto Preioni (anch’egli attovagliato alla destra del coordinatore), andando così a rimpinguare le entrate derivanti dal contratto con la Commissione Attività produttive della Camera, presieduta dal compagno di partito Alberto Gusmeroli.