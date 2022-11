Ischia: Fregolent (Iv), Conte dimentica condonodel suo governo

"Giuseppe Conte è confuso. Il Conte di opposizione dimentica quello che ha fatto Il Conte di governo". Cosi la senatrice Silvia Fregolent, della presidenza del Gruppo di Azione-Italia Viva-Renew Europe, commenta le parole del leader del M5S. "Non solo nel 2018 smantellò l'unita di missione contro il dissesto idrogeologico Italia Sicura, ma - sottolinea - nel provvedimento per Genova iun condono edilizio in una delle zone a più alto rischio sismico in Italia, quello che era il collegio del vicepremier Di Maio". "Comprendo oggi l'imbarazzo di Conte, ma negare non servirà a far dimenticare. Lo abbiamo detto allora e lo diciamo ancora oggi, di abusivismo si muore", conclude.