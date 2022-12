Fratelli e sorelle d'Italia per Bongioanni

Il partito di Giorgia Meloni non è un caso che si chiami Fratelli d’Italia. Come dare torto, quindi, al capogruppo della fiamma a Palazzo Lascaris Paolo Bongioanni se pur di incontrare il ministro del Turismo Daniela Santanchè si è portato dietro proprio il di lei fratello, Massimo Garnero consigliere comunale di Cuneo. Alla “pitonessa” il caimano avrebbe illustrato nientemeno che una serie di “proposte di interventi strategici per modificare gli assetti del turismo”, volti addirittura a “rimettere in sesto alcune situazioni che possono essere strategiche per lo sviluppo del nostro Paese”: dal ruolo “da riscrivere” dell’Enit alla riforma delle tasse di soggiorno. Per concludere con un’idea in grado, questa sì, di dare una svolta alle politiche turistiche: il progetto del primo Distretto del Ciclismo a pedalata assistita d’Europa. Dove? Ovviamente nella provincia Granda, al Colle Fauniera: “Grazie ai miei emendamenti sui canoni idrici sono già stati avviati per quell’area finanziamenti per 700mila euro al Comune di Castelmagno, e a breve arriveranno 650mila euro a Marmora per il colle di Esischie e 250mila al Comune di Demonte per il Vallone dell’Arma, oltre a 55mila al Comune di Canosio per creare un primo parcheggio a disposizione del trittico di strade, ottenuti dalla mia legge sulle strade turistiche di montagna e già assegnati”.