Berruto schiaccia per Elly

Dicono che… per comprendere come si stia posizionando Enrico Letta in vista del congresso (ri)costituente del Pd, basti osservare i movimenti dei suoi fedelissimi. Ben pochi da quando ha comunicato il suo imminente passo indietro dopo la Caporetto elettorale di settembre. Tra questi, però, va annoverato sicuramente l’ex commissario tecnico della nazionale di volley, Mauro Berruto il quale avrebbe fatto sapere in colloqui privati di essere orientato a sostenere Elly Schlein. E anzi pare addirittura più convinto di tanti militanti e dirigenti di quella sinistra che fa riferimento a Gianni Cuperlo e Andrea Orlando.