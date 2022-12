Bioetica, arriva Ronco



Dicono che… si debba ad Alfredo Mantovano il suggerimento decisivo alla nomina ai vertici del Comitato nazionale per la Bioetica dell’avvocato torinese Mauro Ronco. Classe 1946, Ronco è stato allievo del professor Marcello Gallo uno dei maestri della scuola giuridica subalpina: docente universitario a Cagliari, Modena e infine Padova prima di congedarsi dalle aule universitarie per dedicarsi a quelle giudiziarie come penalista. È stato presidente degli Avvocati di Torino dal 2006 al 2010, già componente del Csm tra il 2001 e il 2002, legato a Mantovano da un’antica militanza comune nell’associazionismo cattolico di stampo tradizionalista di Alleanza Cattolica. E quando Ronco ha fondato il Centro Studi Livatino che tuttora presiede, Mantovano lo ha affiancato per un po’ come vice, finché il suo incarico non è stato “sospeso” dopo la nomina nel nuovo esecutivo di Giorgia Meloni.