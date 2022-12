Seymandi ricerca (e trova)

Dicono che… Cristina Seymandi, ex collaboratrice di Chiara Appendino, poi candidata con Torino Bellissima di Paolo Damilano, abbia abbandonato momentaneamente la politica per ricoprire l’incarico di segretario generale della Fondazione Ricerca Molinette che ha approvato oggi il nuovo Statuto e salutato l’ingresso di nuovi soci. Il consiglio di amministrazione è presieduto dal professor Massimo Segre e si è tenuto con la partecipazione dei vicepresidenti Stefano Geuna, rettore dell’Università di Torino, e Giovanni La Valle, direttore generale della Città della Salute. Figlia del noto commercialista torinese, recentemente scomparso, Roberto Seymandi, Cristina è stata la coordinatrice del tavolo di progettazione civica quando al piano nobile del palazzo comunale sedeva Appendino. Prima ancora della fine dell’amministrazione pentastellata, Seymandi – in rotta con buona parte dei consiglieri grillini – trovò rifugio nel centrodestra con una candidatura nella lista civica di Damilano. Sembrava una cavalcata trionfale verso la Sala Rossa e invece…