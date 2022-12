SPORT & GIUSTIZIA

Juventus, il processo resta a Torino

Resta a Torino, almeno per il momento, l’inchiesta sui conti della Juventus, i cui ex vertici sono indagati per manipolazione del mercato, false comunicazioni sociali di società quotata in Borsa, emissione di fatture false e ostacolo dell’esercizio delle funzioni dell’Autorità di vigilanza. La procura generale della Cassazione ha dichiarato “l’inammissibilità della richiesta formulata dalla difesa”, che aveva chiesto lo spostamento del processo a Milano, sede della Borsa.

“Si rileva che l'esercizio dell'azione penale ha determinato la chiusura della fase delle indagini preliminari – si legge nella decisione della Procura generale della Cassazione – ne deriva che la richiesta di trasmissione degli atti ad un diversi pubblico ministero, resta preclusa dal sopravvenuto radicarsi della competenza del giudice che procede innanzi a cui potrà essere sollevata la relativa eccezione”.