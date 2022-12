Torino: alla ex Nebiolo una "Fonderia culturale"

Una "Fonderia culturale" all'ex Nebiolo di Torino, nel quartiere Aurora, che diventerà un centro culturale polifunzionale con spazi universitari, di servizio e religiosi. La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto di fattibilità che vede lavorare insieme Città, Politecnico, Fondazione della Confederazione Islamica Italiana e che vedrà il coinvolgimento del Tavolo Interfedi per una maggiore inclusione delle diverse provenienze culturali e religiose. "Questo Centro si proporrà quale luogo multiculturale aperto - sottolinea la vice sindaca Michela Favaro - rappresentando una novità per la città e un punto di riferimento anche nazionale, oltre che collocarsi in uno scenario di buona pratica a livello internazionale. In seguito alla riqualificazione - spiega - la superficie sarà destinata per un 60% circa a studentato, con residenza, spazi dedicati alla ristorazione, servizi, a cui si aggiungeranno la biblioteca con sala studio e il 70% dei posti letto sarà messo a disposizione di studenti inseriti nelle graduatorie Edisu. Il 17% circa della superficie del Centro - aggiunge - sarà messo a disposizione della Città e della Circoscrizione con servizi di pubblica utilità, come sala mostre, sala congressi e spazi d'incontro e circa il 16% sarà destinato a luogo di culto". "I contenuti culturali delle attività - aggiunge - l'assessora Gianna Pentenero - saranno condivisi con il Comitato Interfedi per favorire la promozione di un dialogo interreligioso che consenta di fare della ex Nebiolo un luogo inclusivo ed integrante, attraverso una progettualità interculturale".