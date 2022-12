Meteo, Santo Stefano con ancora l'alta pressione africana

Anche all’inizio della settimana protagonista sul Mediterraneo e sull’Italia sarà l’anticiclone nord africano. Tuttavia anche la giornata di oggi, Santo Stefano, sarà molto nuvolosa e grigia al Nord per la persistenza di nubi basse e locali nebbie ma anche perché lambito da una perturbazione in transito sull’Europa centrale; non sono comunque previste precipitazioni di rilievo. Al Centro-Sud tempo in gran parte soleggiato ma con nebbie mattutine nelle regioni centrali e sulla Puglia meridionale. L’atmosfera stabile e ferma sta però favorendo un ristagno e un incremento degli inquinanti.