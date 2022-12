Sviluppo sostenibile, 3 mln da Fondazione Crt per nuove idee

Dalla Tedx-Torino Conference al monitoraggio del territorio con i droni, dal recupero degli oggetti con la tecnica giapponese del kintsugi alla redistribuzione delle eccedenze alimentari nei mercati: sono 265 le idee nel segno della sostenibilità sociale e ambientale che potranno essere realizzate con i 3,57 milioni di euro di contributi della Fondazione Crt assegnati a istituzioni ed enti no profit. "Economia circolare, riduzione degli sprechi e valorizzazione delle risorse del territorio connotano le progettualità sostenute dalla fondazione - dichiara il presidente Giovanni Quaglia - per migliorare il benessere delle persone nel rispetto dell'ambiente e del tessuto sociale". "Le idee - afferma il segretario generale Massimo Lapucci - sono il motore del cambiamento. Fondazione Crt aiuta a rendere concreti i progetti per l'innovazione culturale e sociale coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite".