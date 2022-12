Il "coraggioso" Rossi pronto a guidare il Pd piemontese

Il consigliere di Palazzo Lascaris si candida al congresso regionale: "Basta con le vecchie appartenenze". Novarese, animatore in parrocchia e fondatore di Libera nella sua città: "Ho trovato la sinistra nella Teologia della liberazione più che in Togliatti"

“Sono a disposizione”. Non serve essere avvezzi al politichese né padroneggiare il glossario del Pd per comprendere come questa formula, usata per la prima volta dal consigliere regionale Domenico Rossi, rappresenti di fatto una discesa in campo. Il suo nome circola da settimane negli ambienti dem come possibile candidato alla segreteria piemontese, ma lui finora era rimasto defilato. “Sto per compiere 45 anni, in tasca ho sempre avuto solo la tessera del Pd e quella di Libera” racconta allo Spiffero. E forse proprio la condizione di nativo democratico, che non è stato ex Ds o ex Dc, potrebbe essere un atout in tempi di rinnovamento (guai a parlare di rottamazione). Insomma, è ora di archiviare gli “ex”?: “Tutti noi abbiamo un passato, se però a connotare l’identità di molti è una militanza risalente a quindici o venti anni fa vuol dire che il Pd ha in parte fallito. Al di là delle appartenenze passate dobbiamo decidere chi siamo oggi, cosa ci tiene insieme e cosa vogliamo fare domani”.

Lucano di nascita e novarese di adozione, un diploma al liceo scientifico e una laurea in Filosofia prima di finire a dirigere un centro di formazione. Questo è Domenico Rossi, per tutti Mimmo, la cui famiglia è migrata dalla Basilicata in Piemonte all’inizio degli anni Novanta quando il papà, operaio dell’Eni, è stato trasferito nella centrale di Trecate. Aveva 12 anni quando ha messo piede per la prima volta a Novara, a 35 l’allora sindaco Andrea Ballarè gli consegnò il premio di “Novarese dell’anno” per l’impegno alla guida della locale sezione della donciottiana Libera, “una soddisfazione doppia per chi come me qui non ci è nato”.