Il pensionato Galante

Dicono che... tra i giardinetti (o anche qualcosa di più dinamico) e gli uffici in cui si governa la sanità, Valter Galante non abbia mostrato la minima titubanza, fin da quando, nel giugno del 2021, lasciò il suo ultimo incarico di commissario dell’Asl di Alessandria per andare in pensione, dopo una lunga carriera nei ranghi direttivi della Regione. Il grand commis che fu pure assessore alla Sanità, ceduta la guida dell’azienda sanitaria a Luigi Vercellino, da quest’ultimo era stato subito ingaggiato come consulente a titolo gratuito. Incarico che, adesso, il direttore gli ha appena rinnovato per un altro anno e sempre gratis (eccetto il rimborso spese), affidando all’ex manager che fu tra coloro che “costruirono” il 118 in Piemonte il compito di “predisporre analisi di attività aziendali relative a temi inerenti il sistema emergenza-urgenza”. Tema tutt'altro che da giardinetti.