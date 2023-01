Nuovo ospedale Alessandria: sindaco chiede garanzie a Regione

Intervento del sindaco Giorgio Abonante (Pd) dopo l'annuncio della Regione di aver individuato al quartiere Orti il sito su cui costruire il nuovo ospedale, lo stesso proposto dalla precedente amministrazione di Gianfranco Cuttica (Lega). "La scelta desta preoccupazione per via della fragilità dell'area, soggetta a rischio di inondazione elevato - sottolinea in una nota sui social -. Non ci opporemo alla realizzazione se la Regione aiuterà a trovare le risorse economiche per mettere in totale sicurezza idrogeologica la città e garantire buone condizioni di accesso alla struttura per chi abita in Fraschetta e nella zona Est, attraverso la realizzazione di infrastrutture come il ponte sul fiume Bormida". Il primo cittadino rimarca inoltre la necessità che Torino fornisca un quadro chiaro e completo in parallelo con la progettazione: destinazione d'uso della struttura attuale, piano della mobilità collegato alla nuova, attenzione alle esigenze di personale medico e infermieristico - "cui il nostro ospedale oggi necessita" - contestualizzazione nel piano sanitario provinciale e di quadrante.