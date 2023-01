Damiano al lavoro... per Bonaccini

Dicono che… in pochi si aspettassero una scelta di questo tipo. L’ex ministro del Lavoro, esponente di rango dell’ala sinistra del Pd e poi consulente di Andrea Orlando quando è toccato a lui varcare il portone di Palazzo Marco Biagi, ha annunciato che alle primarie sosterrà Stefano Bonaccini, l’unico dei quattro in corsa che non ha abiurato la stagione riformatrice di Matteo Renzi. “Anch’io sono convinto, come Bonaccini, che il lavoro debba essere la nostra priorità” ha detto Damiano. Ma è lo stesso che definiva il Jobs Act “un abbaglio ideologico”?