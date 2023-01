Pd: Bonaccini oggi in tour in Piemonte

Le primarie del Partito Democratico entrano nel vivo anche in Piemonte. Oggi Stefano Bonaccini sarà in regione per presentare la sua candidatura. Alle 10 sarà ad Alessandria per un incontro con i cittadini mentre alle 13 arriverà a Torino dove sarà prima ai cancelli di Mirafiori durante il cambio turno, poi nella Sinagoga Ebraica e alla tomba di Primo Levi per la giornata della memoria e infine al Sermig e all'Envy Park per due incontri organizzati dai Dem. Alle 21 chiuderà poi la giornata a Novara con un incontro pubblico.