Pd: domani Schlein in Piemonte, 4 tappe per nuovo Pd

Sabato 28 gennaio sarà la giornata di Elly Schlein in Piemonte e Val d'Aosta, con una serie di appuntamenti che toccheranno tutti i temi al centro della sua proposta per la guida del nuovo Pd: lavoro, lotta alle disuguaglianze, giustizia ambientale e sociale, diritti, scuola e salute pubbliche. Appuntamento alle 10.00 a Cuneo alla Sala Polivalente CDT (Largo Barale, 1) con un incontro promosso dal "Comitato Parte da noi! Granda per Elly Schlein". Alle 12.30 pranzo sociale con sostenitrici e sostenitori della giovane candidata alla guida del Pd a Asti, presso il "Diavolo Rosso" (Piazza S. Martino, 4). Alle 15.00 incontrerà cittadini e militanti ad Alessandria, alla Serra della Ristorazione Sociale (viale Milite Ignoto, 1/a). Alle 18.00 iniziativa pubblica a Torino nello spazio di Hiroshima Mon Amour (via Carlo Bossoli, 83) dove Schlein incontrerà militanti e cittadini. Chiusura della giornata ad Aosta, alle ore 21.00 presso l'Omama Social Hotel, per in incontro pubblico con tutti i sostenitori e sostenitrici della sua candidatura alla segreteria del Pd.