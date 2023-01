Pd: Napoli (Azione), parole Bonaccini apprezzabili, ora fatti

"Il candidato alla segreteria del Pd Stefano Bonaccini ha detto parole apprezzabili e chiare dal palco di Milano. Il problema è la loro traduzione in atti politici e parlamentari". Lo afferma, in una nota, Osvaldo Napoli, della segreteria nazionale di Azione e presidente del partito in Piemonte. "Siamo d'accordo sull'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18 anni e mi fa piacere che Bonaccini sia d'accordo con Azione sul fatto che la questione migranti va affrontata in una dimensione europea e non nazional-sovranista. A lui - conclude Osvaldo Napoli - faccio gli auguri di riuscire nella candidatura, ma dopo la sua eventuale elezione verranno gli esami veri per la strategia politica del Pd".