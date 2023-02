Fondazione per l'Arte Crt, 15 nuove opere per Gam e Rivoli

La Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt ha acquistato quindici nuove opere di nove artisti contemporanei: Jacopo Benassi, Merlin James, Atelier dell'Errore, Chiara Camoni, Alessandra Spranzi, Bill Lynch, Giuseppe Gabellone, Cooking Sections e Richard Bell. Le nuove acquisizioni, così come l'intera collezione della Fondazione, sono concesse in comodato gratuito al Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea e alla Gam - Galleria Civica d'Arte Moderna e Contemporanea di Torino e rese disponibili per la pubblica fruizione. "Con la Fondazione per l'Arte Crt contribuiamo da oltre 20 anni a rafforzare il sistema della creatività contemporanea, a valorizzare i talenti e ad arricchire il patrimonio culturale a beneficio di cittadini e turisti", afferma Giovanni Quaglia, presidente della Fondazione Crt. La Fondazione per l'Arte Crt alimenta un'estesa collezione di opere d'arte contemporanea, diventata nel tempo tra le più prestigiose a livello nazionale e internazionale: oltre 900 opere realizzate da 300 artisti, per un investimento complessivo di oltre 40 milioni di euro. "Le acquisizioni sono parte fondamentale dell'attività della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt, che oggi vanta una collezione di eccellenza riconosciuta a livello internazionale e messa a disposizione dell'intera collettività come bene comune", spiega Massimo Lapucci, segretario generale della Fondazione Crt. "Con le recenti acquisizioni la Fondazione consolida la collaborazione con il Castello di Rivoli e la Gam, arricchendone le raccolte permanenti di opere significative e alimentandone l'importante programma di esposizioni temporanee e scambi internazionali", commenta Luisa Papotti, presidente della Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea Crt.