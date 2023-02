Terna veste Armani

Dicono che… ieri sera a Milano, nel corso di una cena tra alti papaveri della finanza lombarda, il piatto principale sia stato il gran boccone delle imminenti nomine alle partecipate di Stato. A detta di un commensale, la “triangolazione” nel comparto energia sarebbe praticamente cosa fatta. All’Eni verrebbe riconfermato Claudio Descalzi, al contrario di Francesco Starace che, seppur controvoglia, dovrebbe sloggiare da Enel per far posto a Stefano Donnarumma. Il manager attualmente alla guida di Terna, molto apprezzato da Giorgia Meloni, a sua volta cederebbe il timone della società a Gianni Vittorio Armani, attuale amministratore delegato di Iren, che, come ha scritto lo Spiffero, aprirebbe le porte della multiutility a Paolo Emilio Signorini, fortemente sponsorizzato dal sindaco di Genova e principale azionista Marco Bucci.