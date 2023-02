Pd: Paola Turci per Shlein, spalle forti per peso morto

"Io ti sostengo. Perché ti conosco, ti stimo e ho fiducia in te. Sei giovane ma hai le spalle già forti per accollarti questo peso (Morto)". Così su Instagram Paola Turci invita a votare per Elly Shlein alle primarie del partito democratico.