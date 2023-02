LIBROLANDIA

Salone del Libro, "un circo Barnum"

Il sindaco Lo Russo ripercorre questi lunghi mesi di trattative alla vana ricerca di un direttore per la buchmesse di Torino. Se la prende con chi ha esternato troppo e ribadisce: "D'ora in poi parlerò solo con Cirio e Viale"

“Mi risiederò al tavolo solo con due interlocutori, Silvio Viale, per l’associazione Torino La Città del Libro, e Alberto Cirio, come rappresentante della Regione Piemonte, e nessun altro. Per quel che mi riguarda tutti gli altri soggetti che hanno partecipato a questo circo Barnum a cui ho assistito negli ultimi mesi non hanno legittimazione per interloquire con la Città”. Così il sindaco Stefano Lo Russo, oggi in commissione consiliare comunale sulla mancata nomina del nuovo direttore del Salone Internazionale del Libro di Torino.

Mostrando 180 pagine di rassegna stampa, Lo Russo non ha nascosto il disappunto per dichiarazioni fatte nelle ultime settimane da persone direttamente o indirettamente coinvolte nella procedura di selezione. “C’è stato un fiorire copioso inopportuno di dichiarazioni e interviste di componenti della commissione o di istituzioni – dice – come l’assessore regionale Maurizio Marrone o il presidente del Comitato direttivo Giulio Biino. Come Comune, avendo massimo rispetto di una procedura in corso, non abbiamo mai parlato prima della sua conclusione. E rivendico con orgoglio questa modalità, che ritengo segno di serietà. Penso ci siano ruoli e o momenti in cui è inopportuno esternare le proprie opinioni”.

Per il sindaco, in ogni caso, la procedura scelta per individuare il direttore, la manifestazione di interesse, non è da buttare via per eventi futuri. “Penso sia una buona procedura – dice – che per tante altre vicende è stata gestita bene. Per questa no, ma non la butto via come procedura di per sé”. Infine l’appello alle forze politiche “a fare tutti mezzo passo indietro sulla strumentazalizzazione politica per fare un servizio alla città e al Salone che ne è un suo patrimonio indipendente, libero e democratico”.