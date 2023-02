ALLA CONTA

Big in campo per Bonaccini, con Schlein giovani e donne

Consegnate le liste collegate ai due sfidanti per l'Assemblea nazionale del Pd. Valle e Gallo capilista per il governatore emiliano, Foglietta e Paris sono le amazzoni della deputata multigender. Candidature di servizio per Lo Russo e Salizzoni

C’è stato bisogno di procrastinare la scadenza alle 23,59 di ieri per consentire ai due sfidanti di mediare fino all’ultimo con le varie correnti e consegnare le liste con i candidati per l’assemblea nazionale. Sei in tutto i collegi in Piemonte, a Torino i due più corposi che eleggono nove rappresentanti. Stefano Bonaccini ed Elly Schlein hanno schierato quasi tutti i big sul territorio nelle posizioni eleggibili, esclusi i parlamentari che si giocheranno a parte una quota a loro destinata.

Nel capoluogo, il governatore dell’Emilia-Romagna ha come capolista Daniele Valle, che qui ha coordinato la sua campagna e per il quale sarà l'esordio in assemblea nazionale, e il capogruppo in Regione Raffaele Gallo, numero uno di Iniziativa democratica, l’area che fa riferimento a Piero Fassino, nata dopo la scissione con Dario Franceschini, che sostiene Schlein. I fassiniani piazzano complessivamente tre capolista (oltre a Gallo c’è Rita Rossa ad Alessandria e la sindaca di Settimo Torinese Elena Piastra, che ci è arrivata attraverso Matteo Ricci) e ottengono due secondi posti (la presidente della Circoscrizione 3 Francesca Troise e l’ex sottosegretario Franca Biondelli a Novara). Da quelle parti gravita anche l’ex prima cittadina di Bra, Bruna Sibille, candidata al terzo posto, non in posizione sicura, nel collegio di Cuneo. In alleanza con il parlamentare Mauro Laus, Valle ottiene un posto certo per l’ex deputata Francesca Bonomo e per l’assessore di Moncalieri Laura Pompeo.

Candidatura blindata anche per i cattodem Stefano Lepri (che mira a un posto in segreteria nazionale in quota Delrio) e l’attuale numero due del partito piemontese Monica Canalis. In posizione eleggibile anche l’ex assessore di Torino Enzo Lavolta, alle spalle di Piastra nel collegio di Chieri, e il consigliere regionale Diego Sarno, terzo a Torino. Legata al successo di Bonaccini è l’elezione dell’ex deputato e segretario piemontese Davide Gariglio che ottiene una candidatura (in bilico) anche per l’assessore di Chieri Antonella Giordano. A Novara, davanti a Biondelli, il capolista è il presidente della Provincia Emanuele Ramella, mentre al terzo posto c’è il segretario locale Rossano Pirovano, vicino a Mimmo Rossi, prossimo numero uno del partito piemontese. A Cuneo, infine, capolista è l’assessore Sara Tomatis, eletta con il sostegno della deputata Chiara Gribaudo, con cui si sono separate le strade quando quest’ultima ha deciso di sostenere Schlein, davanti al consigliere comunale di Mondovì Cesare Morandini. Nelle liste compare anche il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, all’ultimo posto in uno dei due collegi della sua città, secondo i canoni della candidatura di servizio che dovrebbe attirare consenso senza ambizione di elezione. Una scelta compiuta a Chieri anche dal consigliere regionale Mauro Salizzoni, nella lista della deputata italo-svizzero-statunitense.

Nello schieramento di Schlein le protagoniste sono le donne. Quattro capolista sui sei collegi piemontesi, seguendo una linea tenuta anche a livello nazionale: “In tutti i collegi d’Italia e dell’estero – twitta la candidata – abbiamo presentato capolista solo donne e giovani” e le donne sono “oltre il 70 percento”. Al numero uno su Torino c’è Valentina Paris, già deputata, originaria di Avellino, trasferita per amore in Piemonte da qualche anno. Era orfiniana e da lì si è evidentemente staccata seguendo Gribaudo, anche lei un tempo tra le fila dell’ex presidente del Pd. Dietro Paris c’è l’ex sindaco di Collegno e deputato Umberto D’Ottavio. Nell’altro collegio del capoluogo, la capolista è invece l’assessore Chiara Foglietta che precede Alberto Pilloni, consigliere nella Circoscrizione 3. A guidare la pattuglia alessandrina c’è invece Giorgio Laguzzi, assessore vicinissimo al sindaco Giorgio Abonante, davanti a Elena Accossato, assessore a Valfenera. Un altro assessore di Lo Russo, Gianna Pentenero, è alla testa del collegio di Chieri, davanti a Davide Mattiello, un tempo deputato. A Cuneo numero uno è la segretaria cittadina Erica Cosio, mentre nel quadrante Nord il segretario uscente del Pd regionale Paolo Furia precede Simona Paonessa.