TRAVAGLI DEMOCRATICI

Valanga Schlein, ribaltone nel Pd

Dai primi risultati si delinea la vittoria della giovane deputata. Il prossimo segretario potrebbe quindi non essere quello scelto dagli iscritti. Effetto "swing" per la direzione. In Piemonte débâcle di Bonaccini

Si sono chiusi da poco i 5.550 seggi allestiti in tutta Italia dal Partito democratico per le primarie e i primi risultati sembrano delineare la clamorosa rimonta di Eddy Schlein nella corsa alla segreteria nazionale del partito su Stefano Bonaccini. Ai congressi di circolo, che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio, tra 4 contendenti (Bonaccini, Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli) il risultato è stato favorevole al presidente dell'Emilia-Romagna. Bonaccini ha infatti ottenuto il 52,87%, Schlein il 34,88%, Cuperlo il 7,96% e De Micheli il 4,29%. Grande entusiasmo tra i sostenitori di Schlein che, arrivata al comitato allestito allo Spazio Diamante di Roma, è stata accolta da applausi e cori. I risultati arriveranno non prima delle 22, ma al momento Schlein sarebbe in vantaggio a Roma, a Milano, in Lombardia e in tutto il Nord. Secondo YouTrend, con dati ancora parziali, a Milano e provincia, Schlein ha il 68,8%, Bonaccini si ferma al 31,2%; a Roma e provincia, Schlein è al 63,2% contro il 3,8 di Bonaccini; a Torino e provincia, Schlein 63,8%, Bonaccini 36,2%; a Bologna e provincia, Schlein 53,7%, Bonaccini 46,3%. Bonaccini starebbe registrando migliori performance invece nelle regioni del Sud.

“Attenzione, si può fare notte!”, mettono in guardia dal Comitato Schlein. Non solo perché per decretare il vincitore di quello che si profila come un testa a testa bisognerà attendere lo spoglio finale, ma anche per quanto riguarda la composizione della nuova Assemblea nazionale, il “parlamentino dem”. Ogni regione ha un peso elettorale diverso e, quindi, elegge un numero di delegati differente. Conta allora vincere non tanto in senso assoluto ma nelle regioni più forti elettoralmente, la Lombardia per esempio. “In passato, il vincitore delle primarie era stra-favorito, vinceva e faceva man bassa di delegati – spiegano al Comitato Schlein –. Quest’anno, per la prima volta nella storia del Pd, le primarie sono contese. Quindi, bisognerà contare bene i voti di lista e verificare il numero di eletti”. Un lavoro che può essere complesso e, quindi, “si può fare notte”. Sarebbe uno scenario inedito in casa dem, con i numeri dell’Assemblea in bilico. È la stessa situazione che si verifica nelle elezioni presidenziali americane, dove ogni Stato elegge un numero differenze di grandi elettori che poi scelgono il presidente. Come negli Usa, quindi, anche per le primarie ci sono regioni più importanti e gli Stati ago della bilancia: “Lo swing State italiano è la Toscana”, suggeriscono al Comitato Schlein.

Già dalle prime ore della mattina, con le code ai seggi, la sensazione tra i maggiorenti dem era che l’alta affluenza potesse portare sorprese con sé. E così è stato: salvo poche eccezioni la deputata prevale pressoché ovunque. In Piemonte il successo di Bonaccini nella conta per gli iscritti viene ribaltato e all’arrivo dei primi dati prende forma il successo dell’outsider. La provincia di Torino è tutta per lei. A Venaria Schlein (263) doppia Bonaccini (135), a Vinovo finisce 142 a 60, a Castellamonte 95 a 41, a Chivasso 209 a 176, a Volpiano 120 a 92, a Collegno 110 a 74, a Bruino 121 a 46, a Pianezza 140 a 79. A Moncalieri, quinta città del Piemonte per numero di abitanti, Schlein ottiene 489 preferenze, il governatore emiliano 451. Tutti per Schlein. Uniche eccezioni sono Nichelino (dove Bonaccini vince 494 a 266) e Settimo Torinese (464 a 431): decisivo qui l’effetto trascinamento dei sindaci Giampiero Tolardo ed Elena Piastra, schierati assieme a tanti altri colleghi con il presidente della regione emiliano-romagnola.

Anche a Torino la musica non cambia e ci sono dei seggi in cui la vittoria si trasforma in valanga: alla Venchi Unica (Circoscrizione 3) finisce 450 a 219, in piazza Umbria 212 a 62.

Nelle altre province del Piemonte la musica non cambia. A Novara i voti per Schlein sono 2434, Bonaccini è fermo a 1374. Ad Alessandria Schlein s'impone 3.278 a 2.023.