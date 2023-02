AMMINISTRATIVE 2023

Ivrea, il centrosinistra sceglie Chiantore

A Ivrea sarà Matteo Chiantore il candidato sindaco di Pd e alleati. Nel giorno della contesa tra Elly Schlein e Stefano Bonaccini, infatti, nella ex città della Olivetti la coalizione di centrosinistra ha scelto anche il suo alfiere in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio. Ed è proprio l’esponente democratico a prevalere con 906 voti (62,6%) contro i 287 (19,8%) di Enrico Giacopelli di Laboratorio Civico Ivrea, e i 254 (17,5%) di Francesco Comotto rappresentanti della lista civica Viviamo Ivrea. Ora si attendono le mosse del M5s che qui sembra disponibile ad andare in coalizione con il resto del centrosinistra. Dall’altra parte della barricata, nei giorni scorsi, a sorpresa il sindaco Stefano Sertoli ha annunciato la sua intenzione di correre per il bis.