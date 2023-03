Pd: Gribaudo, non ci hanno visto arrivare ma ora ci sentiranno

"Ancora una volta non ci hanno visto arrivare, come ha detto Elly, ma ora è il nostro tempo. Ci sentiranno eccome, nel partito e nel Paese. Ripartiamo dai territori, dalle sezioni, da una comunità che ha ritrovato entusiasmo e partecipazione e che chiede quelle risposte radicali che Elly Schlein ha saputo dare. Adesso è il tempo di farlo davvero". Così la deputata dem Chiara Gribaudo oggi nella sua newsletter. "La vittoria di Schlein - afferma Gribaudo - è una vittoria storica, la prima donna femminista alla guida del più importante partito del centrosinistra. Un messaggio chiaro inviato dalla nostra comunità: c'è voglia di un cambiamento radicale, forte, in grado di costruire un'opposizione reale e credibile a questa destra. E chi meglio di Elly Schlein può contrapporsi alla presidente Giorgia Meloni, una leadership femminile ma non femminista". "Dopo la sconfitta elettorale del 25 settembre - rimarca - è arrivato il momento del cambio di passo. Un'onda travolgente, cresciuta di città in città è quello di cui il Partito Democratico aveva bisogno: entusiasmo, rinnovamento, una classe dirigente nuova in grado di ricucire il filo rosso con la nostra gente".