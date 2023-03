Scoperta discarica abusiva a Torino, sequestrati 200 veicoli

Oltre 200 autoveicoli, 35.000 litri di olii esausti e idrocarburi ed oltre 400 tonnellate di rifiuti eterogenei, speciali e non, di origine automotive, tutti in evidente stato di abbandono, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Torino in una discarica a cielo aperto situata nel quartiere Villaretto del capoluogo piemontese, estesa per oltre 7.000 metri quadri. All'operazione ha collaborato la Sezione aerea della Guardia di Finanza di Varese che ha effettuato rilevamenti dall'alto mediante sorvoli sull'area, in evidente stato di abbandono, dove è emersa la presenza di cumuli di rifiuti ammassati. I finanzieri torinesi, coordinati dalla procura, hanno sequestrato l'intera area e denunciato all'autorità giudiziaria 6 persone le quali dovranno rispondere di gestione di discarica non autorizzata. Due le imprese coinvolte nella gestione della discarica a cielo aperto entrambe attive nel settore dell'autodemolizione.