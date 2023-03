Italgas: in 2022 utile netto adjusted a 395,7 milioni, +7,6%

Nel 2022 Italgas ha registrato un utile netto adjusted attribuibile al gruppo di 395,7 milioni di euro (+7,6%), utile operativo (Ebit) adjusted a 622,8 milioni di euro (+6,8%) e ricavi totali adjusted a 1.537,3 milioni di euro (+12,1%). Il margine operativo lordo (Ebitda) adjusted è di 1.082,7 milioni di euro (+7,3%). Lo riporta la società in una nota dopo l'approvazion del Consiglio di amministrazione, riunitosi oggi sotto la presidenza di Benedetta Navarra, dei risultati consolidati al 31 dicembre 2022. Gli investimenti tecnici ammontano a 814,3 milioni di euro, flusso di cassa da attività operativa a 571,7 milioni di euro, indebitamento finanziario netto a 6.000,1 milioni di euro e indebitamento finanziario netto (esclusi gli effetti ex IFRS 16) a 5.928,1 milioni di euro. Nel 2022, precisa Italgas, sono stati realizzati 814,3 milioni di euro di investimenti dedicati principalmente alla trasformazione digitale, alla metanizzazione della Sardegna e al repurposing delle reti al fine di abilitarle alla distribuzione di gas rinnovabili (nell’immediato biometano e nel medio periodo idrogeno e metano sintetico). I ricavi totali del 2022, nella configurazione adjusted, ammontano a 1.537,3 milioni di euro, in aumento di 166,5 milioni di euro rispetto al 2021 (+12,1%) e si riferiscono ai ricavi regolati distribuzione gas naturale (1.313,5 milioni di euro) e a ricavi diversi adjusted (223,8 milioni di euro). I ricavi totali derivanti dall’inclusione nel perimetro di consolidamento del Gruppo Depa Infrastructure sono pari a 51,4 milioni di euro. I ricavi regolati distribuzione gas aumentano di 19 milioni di euro rispetto al 2021 per effetto dell’aumento dei ricavi di vettoriamento (25,7 milioni di euro) in parte compensato dalla diminuzione degli altri ricavi regolati distribuzione gas (-6,7 milioni di euro). L’utile netto adjusted attribuibile al Gruppo risulta pari a 395,7 milioni di euro ed è in aumento rispetto all’esercizio 2021 (28 milioni di euro, +7,6%).