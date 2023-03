"I poveri brucino", avvocata nel mirino degli anarchici

L'avvocato torinese Alessandra Demichelis entra nelle attenzioni della galassia anarchica per un video, sui social, in cui parla di "poveri" che " dovrebbero bruciare all'inferno". Nelle pagine social di area è stato fatto circolare un numero di telefono con l'invito a "continuare la conversazione". Il numero comunque non è quello del suo cellulare e, inoltre, riconduce a uno studio legale diverso. Demichelis, che lo scorso anno aprì con successo di pubblico un profilo Instagram in cui raccontava la sua professione con un taglio fra l'ironico e il glamour, compare nella trasmissione televisiva di Sky "Pechino Express". Nel video con la frase sui poveri con lei è con un imprenditore vinicolo piemontese 'messo al bando' dai ristoratori dell'Epiet Confesercenti di Torino per le sue frasi offensive contro il capoluogo piemontese e la sua offerta culinaria.