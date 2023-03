Fine vita: Magliano (Moderati), prima si pensi agli hospice

"Prendiamo atto dell'invito dei Radicali al presidente della Regione e al sindaco di Torino a sottoscrivere la proposta di legge sul suicidio assistito: ma se i Radicali fanno appello a "una Torino capitale dei diritti", noi formuliamo l'auspicio che "Torino e Piemonte siano capitali della dignità e del sostegno a chi soffre". Così il capogruppo dei Moderati in Regione, Silvio Magliano. Magliano invita Alberto Cirio e Stefano Lo Russo "a considerare prima l'importanza di un serio piano di investimenti sui luoghi di accoglienza e ricovero per i malati verso il termine della vita, garantendo a tutti cure palliative, sostegno medico, psicologico e spirituale e l'insieme degli interventi terapeutici, diagnostici e assistenziali". "L'esempio di altre città, Bologna in testa con l'hospice pediatrico 'La casa sull'albero' progettato da Renzo Piano - sottolinea l'esponente dei Moderati - dimostra che è una strada che si può percorrere".