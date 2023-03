Fondazione Faro compie 40 anni

La Fondazione Faro, onlus che offre assistenza gratuita a casa e negli hospice ai malati bisognosi di cure palliative specialistiche compie quest'anno i 40 anni di attività e per l'occasione ha messo a punto un programma di iniziative che si estende per tutto il 2023. La presentazione oggi in Municipio a Torino, alla presenza del sindaco, Stefano Lo Russo, con l'assessore alle Politiche sociali, Iacopo Rosatelli, della presidente del Consiglio comunale, Maria Grazia Grippo, e dell'assessore al Bilancio della Regione Piemonte, Andrea Tronzano. A illustrare il cartellone fra gli altri, il presidente della fondazione Giuseppe Cravetto e il direttore Luigi Stella. "La Faro - ha sottolineato Cravetto - gestisce tre hospice e ha oltre cento dipendenti. E' un impegno grande far fronte ai nostri costi ma riusciamo ad andare avanti grazie ai lasciti testamentari, un modo per dire grazie ai nostri volontari". "La Fondazione - ha detto Lo Russo - è una presenza davvero importante a Torino. Svolge un'attività discreta e silenziosa a supporto del momento del fine vita, che è un patrimonio della città". "Le cure palliative - ha osservato Tronzano - hanno bisogno di una spinta anche culturale, perché non sono solo cure ma anche interventi per far stare meglio i malati". Gli appuntamenti partono il 19 marzo con Acus Run, corsa e camminata non competitive sulle rive del Po con partenza alle 10 dal Parco Michelotti, e si chiudono il 20 e 21 ottobre con un convegno all'Unione Industriale e un concerto di Uto Ughi all'Auditorium Rai.