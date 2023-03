Lear: Grimaldi, i ministeri garantiscano gli ammortizzatori

"Al momento i lavoratori della Lear di Grugliasco lavorano in media un giorno a settimana, ma c'è chi addirittura fa un giorno solo al mese. A fine maggio gli ammortizzatori sociali andranno in scadenza e 260 lavoratori su 420 potrebbero essere licenziati" - dichiara il vicecapogruppo alla Camera di Alleanza Verdi Sinistra, Marco Grimaldi, a proposito della crisi dell'azienda produttrice di sedili per l'automotive e fornitrice di Stellantis. "Allo stato attuale - aggiunge - Stellantis, unico cliente di Lear, non ha fornito garanzie in merito a nuovi modelli da assegnare allo stabilimento di Mirafiori, né Lear si è impegnata a diversificare la produzione per rilanciare lo stabilimento. Per questo - come hanno fatto le rappresentanze sindacali - ho chiesto con un'interrogazione ai ministro del Lavoro e dello sviluppo economico di aprire un tavolo che coinvolga le amministrazioni locali, i vertici delle aziende Lear e Stellantis e le rappresentanze sindacali, per trovare una soluzione che garantisca ulteriori ammortizzatori sociali e un rilancio della produzione presso lo stabilimento Lear di Grugliasco e lo stabilimento torinese di Mirafiori. Se non si interverrà - conclude - sarà un danno per centinaia di famiglie, ma avrà enormi ricadute sul profilo sociale per l'intero indotto dell'automotive e, di conseguenza, per tutto il territorio".