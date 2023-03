Peste suina: otto nuovi casi tra Piemonte e Liguria

I positivi, alla peste suina, sono 498, otto in più rispetto all'aggiornamento precedente: in Piemonte rimangono stabili a 323 le positività totali; in Liguria salgono a 175. I nuovi casi in Piemonte sono stati riscontrati in provincia di Alessandria: uno a Cartosio (nona positività da quando è iniziata l'emergenza), uno a Cassinelle (quattordici), uno a Pareto (tre), uno a Pasturana (prima positività), uno a Ponzone (trentacinque).