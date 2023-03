Juventus: gup deciderà il 10 mahhio su spostamento processo a Milano

E' stata rinviata al prossimo 10 maggio l'udienza preliminare dell'inchiesta Prisma, che vede indagati gli ex vertici della Juventus, fra cui il presidente Andrea Agnelli. In quella data il gup deciderà se spostare il processo a Milano o mantenerlo a Torino. Nella mattinata odierna, il giudice ha disposto l'accettazione di responsabilità civile per il club bianconero e la società di revisione Ernst&Young.