FINANZA & POTERI

"Palenzona non si ritira ha 9 firme", velina contro le false notizie di "Q"

A poche ore dalla riunione del Consiglio di Indirizzo viene diffuso un messaggio (anonimo) per smentire l'uscita di scena del Camionista di Tortona. Un pizzino con "consigli" al Comune: "Se vuole rinnovamento deve convergere. Se no conterà poco o nulla"

“La notizia è F non si ritira anzi ha 9 firme e sta continuando sotto traccia la raccolta”. È l’incipit di un sms che sta circolando a poche ore dalla riunione (ore 15) in cui il Consiglio di Indirizzo darà formalmente avvio alla procedura dell’elezione del nuovo presidente della Fondazione Crt. “F”, ovviamente, è Fabrizio Palenzona che, assicura la velina, non ha per nulla intenzione di ritirarsi dalla competizione. A dispetto di quanto viene accreditato da diverse fonti, alcune molto autorevoli milanesi, il Camionista di Tortona resta in campo. Anzi, “le notizie false vendono (probabilmente vengono, ndr) dal gruppo di Q”, ovvero dai sostenitori del presidente uscente Giovanni Quaglia.

La situazione, al momento e sempre secondo la nota anonima, è questa: Furbizio può contare sull’appoggio di nove consiglieri, Giuseppe Pichetto “non potrà votare quindi si abbassa il quorum”, le “istituzioni non hanno le firme per presentare un candidato tantomeno Ganelli” (Andrea, il notaio di fiducia del sindaco di Torino Stefano Lo Russo), in “caso di parità vince F”. Nel messaggio vi è anche un suggerimento al vertice di Palazzo civico: “Il comune se vuole rinnovamento deve convergere su F. Se no conterà poco o nulla con un nuovo mandato Q”. La campagna elettorale in via XX Settembre è entrata nel vivo, senza risparmio di colpi bassi e disinformatja. Nulla da invidiare alla tanto vituperata politica.