A Torino occupata ex caserma contro costruzione supermercato

Nelle prime ore della mattina gli attivisti del comitato 'EsseNon' e del centro sociale Gabrio hanno occupato l'ex caserma La Marmora di Torino, in via Borsellino, nelle vicinanze dell'area dove dovrebbe sorgere un centro commerciale. "Nasce un nuovo presidio ecologista - spiegano gli occupanti - alle spalle del parco minacciato da Esselunga. Ormai un anno e mezzo fa si costituiva il comitato 'EsseNon' che riunisce abitanti del quartiere, studenti, collettivi e associazioni". "Di fronte all'ennesimo progetto urbanistico folle, ovvero la cementificazione di un parco, abbiamo deciso di reagire insieme immaginando un'alternativa reale all'aridità e alla cupezza del presente: ora diamo vita a questo immaginario". "Oggi ci prendiamo per mano - concludono dal comitato - e diventiamo, allo stesso tempo, diga per impedire la costruzione dell'ennesimo, inutile, centro commerciale e fiume in piena che vuole travolgere l'oggi, costruendo comunità laddove è stato lasciato il deserto".