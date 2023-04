Cirio tra Zambaia e Castello

Dicono che… l’azzardo del centrodestra a Pianezza potrebbe rivelarsi una Caporetto. La decisione di puntare sulla consigliera leghista Sara Zambaia, scaricando l’ex sindaco Antonio Castello che ora corre in proprio con un variopinto rassemblement dai No Vax al Popolo della Famiglia, non avrebbe suscitato l’entusiasmo dei cittadini. Lo dimostra il fatto che Lega e Forza Italia siano state costrette a unire le forze (anzi, le debolezze) per mettere in piedi una lista, mentre dall'altra parte la macchina elettorale viaggia già spedita. Domenica 16 aprile piomberà in soccorso della sua consigliera anche il governatore Alberto Cirio, che però non si sa bene per chi faccia il tifo dal momento che Castello è (o forse è stato fino a poco tempo fa) uno dei suoi superconsulenti in Regione, con la speciale delega del Pnrr. E chi osserva le vicende cittadine da vicino non ha paura a sbilanciarsi: “L’ex primo cittadino vincerà senza neanche bisogno del ballottaggio”.