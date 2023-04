VERSO IL VOTO

Cirio bis. Salvini non vede l'ora

Il vicepremier e leader della Lega promuove a pieni voti il governatore che vorrebbe nuovamente ricandidato. Mica può lasciare il Piemonte nelle mire della Meloni. Ma è ancora troppo presto, se ne parlerà più avanti probabilmente dopo l'estate

“Sono assolutamente soddisfatto di quello che la Regione Piemonte sta facendo in questi anni, non vedo l'ora che arrivi il giorno della riconferma”. Il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della cerimonia per l’apertura del penultimo lotto dell'autostrada Asti-Cuneo, promuove a pieni voti il governo regionale del centrodestra ma a chi gli chiedeva se la sua presenza ad Alba, città del governatore Alberto Cirio, potesse essere considerata una investitura per la ricandidatura di Cirio alla presidenza della Regione il prossimo anno, ha preferito svicolare. “Non sapevo neanche che l’ottimo Alberto fosse di Alba – sai è schermito Salvini – però c’è tempo. Sono ad Alba perché sento parlare dell’Asti-Cuneo da quando sono piccino: avere una piccola parte nella chiusura dei lavori è una soddisfazione”. Di elezioni se ne parlerà più avanti, presumibilmente dopo l’estate.