GRANDI OPERE

Habemus commissario! Corsini al Parco della Salute

Varato il decreto di nomina. La telefonata del sottosegretario Mantovano a Cirio, poi l'annuncio. Dalla prossima settimana il grand commis potrà essere operativo su uno dei dossier di edilizia sanitaria più importanti d'Italia

C’è voluto un po’ più del previsto ma alla fine la designazione è arrivata. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato oggi il decreto di nomina dell’avvocato Marco Corsini come commissario straordinario per il Parco della Salute di Torino. Lo ha reso noto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dopo aver ricevuto la telefonata di conferma da parte dell’esponente del Governo. Il presidente e l’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, sottolineano che da oggi il commissario è ufficialmente nominato e che pertanto, già dalla prossima settimana, potrà essere operativo su uno dei dossier di edilizia sanitaria più importanti d’Italia.

Classe 1956, Corsini è considerato tra i massimi esperti di contrattualistica pubblica in generale e dei lavori pubblici in particolare, tema su cui è autore di una serie di pubblicazioni. A maggio Mario Draghi lo nominò commissario per la messa in sicurezza dell’autostrada Roma-Teramo-Pescara. Nel suo passato ci sono anche ruoli politici all’interno di amministrazioni locali: è stato infatti assessore ai Lavori pubblici e agli Affari legali del Comune di Venezia e poi anche nella giunta di Gianni Alemanno a Roma dove ha ricoperto la delega all’Urbanistica. Con l’arrivo di Meloni a Palazzo Chigi il suo nome è circolato a lungo anche per un incarico di viceministro alle Infrastrutture, poi sfumato. A Venezia, Corsini è stato anche consulente giuridico per la realizzazione del Passante di Mestre e per la costruzione del nuovo Palazzo del Cinema, a Milano per i problemi della ristrutturazione e del restauro del Teatro alla Scala.