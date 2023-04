URNE VIRTUALI

Già finito l'effetto Schlein:

Pd in calo, stallo di FdI

Dopo aver risalito la china i dem registrano la prima flessione. Forse alla neo segretaria serve qualcosa di più degli slogan. Leggero recupero dei 5 Stelle di Conte. Il ricovero di Berlusconi rianima pure Forza Italia che aggancia il rantolante Terzo Polo

Fratelli d’Italia in stallo e Pd in flessione. Da quando Elly Schlein è alla guida del Nazareno, il partito di Giorgia Meloni è sceso sotto il 30% e non ha mai recuperato. Sull’altro schieramento, i dem hanno guadagnato punti con la nuova segretaria che, lo scorso 26 febbraio, ha vinto la sfida delle primarie contro il rivale Stefano Bonaccini. E ora però si registra il primo calo: secondo l’ultimo sondaggio Supermedia Agi/YouTrend, il Pd accusa una battuta d’arresto che lo riporta sotto il 20%, precisamente al 19,7% (-0,3%). Fratelli d’Italia si conferma sotto il 29%, attestandosi al 28,6% e perdendo lo 0,5% rispetto alla scorsa settimana.

A salire è invece Forza Italia, ora al 7,3% (+0,4%), secondo gli analisti un effetto del ricovero di Silvio Berlusconi in terapia intensiva all’ospedale San Raffaele una settimana fa. Le condizioni di salute del leader azzurro hanno rianimato pure i consensi. E risale di poco (+0,2%) anche il M5s ora al 15,8%.

Dall’ultima rilevazione – basata questa settimana su un numero di sondaggi lievemente inferiore al solito, a causa delle festività pasquali – Forza Italia, dunque, guadagna e aggancia il Terzo Polo al 7,4%, rimasto praticamente stabile (-0,1%) ormai ai titoli di coda. E restano stabili i partiti più piccoli: Verdi/Sinistra al 3,0% (-0,2%), +Europa 2,2% e Italexit 2,1%, Unione Popolare 1,6% (+0,1%) e Noi Moderati 1,2%.

Per quanto riguarda le coalizioni, il centrodestra al 46,1% guadagna lo 0,3%, scende (-9,4%) invece il centrosinistra al 24,9%.

I partiti

FdI 28,6% (-0,5%)

Pd 19,7% (-0,3%)

M5s 15,8% (+0,2)

Lega 9,0% (+0,4%)

Terzo Polo 7,3% (-0,1%)

Forza Italia 7,3% (+0,4%)

Verdi/Sinistra 3,0% (-0,2%)

+Europa 2,2% (=)

Italexit 2,1% (=)

Unione Popolare 1,6% (+0,1%)

Noi Moderati 1,2% (=)

Le coalizioni

Centrodestra 46,1% (+0,3%)

Centrosinistra 24,9% (-0,4%)

M5S 15,8% (+0,2%)

Terzo Polo 7,3% (-0,1%)

Italexit 2,1% (=)

Altri 3,8% (=)