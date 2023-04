Crt: Cirio, "esperienza e capacità di Palenzona saranno preziose"

"Ci congratuliamo per l'elezione di Fabrizio Palenzona a presidente della Fondazione Crt, certi che la sua esperienza e le sue capacità saranno preziose per guidare una realtà che si conferma un patrimonio fondamentale di Torino e del Piemonte. A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro, pronti a collaborare per il bene di questo territorio". Così il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. "Al presidente uscente Giovanni Quaglia - aggiunge il governatore - il nostro ringraziamento per il lavoro e il grande impegno di questi anni".