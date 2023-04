Pesi massimi

Dicono che… tra i primi a congratularsi per l’elezione alla presidenza della Fondazione Crt sia stato Guido Crosetto. Del resto, che il ministro meloniano abbia ottimi rapporti con Fabrizio Palenzona non è un mistero: corregionali (anche se uno della provincia di Cuneo e l’altra di quella alessandrina) e dalla comune radice democristiana (entrambi nella sinistra Dc, pur con sfumature diverse), condividono non pochi nemici, a partire dal grande vecchio della finanza lombarda Giuseppe Guzzetti. E se per il Gigante di Marene la vittoria dell’amico Camionista di Tortona ha messo fine al potere di Giovanni Quaglia nella Granda, per l’ex vicepresidente di Unicredit l’asse con l’esponente del governo Meloni rafforza le sue ambizioni “di sistema”.