Lapucci rassegnato

Dicono che… la scomparsa della sezione dedicata alle notizie della provincia di Cuneo, unica presente oltre a Torino nella rassegna stampa interna e fortemente voluta dall’allora presidente Giovanni Quaglia, abbia provocato moti d’ironia tra i consiglieri della Fondazione Crt. Secondo i malpensanti, la decisione sarebbe stata assunta dal segretario generale Massimo Lapucci per compiacere il neo presidente Fabrizio Palenzona. E sono molti a scommettere che tra qualche giorno comparirà un apposito spazio per la provincia mandrogna proprio in omaggio alle origini di Big Fabrizio.