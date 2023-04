Lavazza rinnova il cda, Giuseppe Lavazza nominato presidente

L'assemblea degli azionisti Lavazza ha nominato il nuovo cda del gruppo che resterà in carica per il prossimo triennio, fin all'approvazione del bilancio 2025. Giuseppe Lavazza è stato nominato presidente, mentre Alberto Lavazza ha assunto la carica di presidente onorario. Confermato nella carica di vicepresidente Marco Lavazza, nominato nel 2011, e i consiglieri Francesca, Antonella e Manuela Lavazza, nonché Antonio Baravalle ed Enrico Cavatorta, rispettivamente amministratore delegato e chief financial & corporate officer del Gruppo Lavazza. Completano il nuovo cda, che è composto da un totale di 13 membri di cui 5 amministratori indipendenti, i riconfermati Robert Kunze-Concewitz, chief executive officer di Campari, Nunzio Pulvirenti, membro dell'Advisory Board di Ferrero e Roberto Spada, managing partner di Spada & Partners. Accanto a loro fanno il loro ingresso nel consiglio di amministrazone come nuovi membri indipendenti Silvia Candiani, vice president Telecommunication Microsoft, e Daniel Winteler, consigliere delegato Operazioni Straordinarie e Business Development di The European House Ambrosetti. Lasciano invece il cda di Lavazza Pietro Boroli, vicepresidente di De Agostini, Gabriele Galateri di Genola e di Suniglia, presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia, Antonio Marcegaglia, presidente di Marcegaglia Steel, e Leonardo Ferragamo, presidente del cda dell'azienda di famiglia. "È mio desiderio proseguire con coerenza il percorso strategico di crescita, consolidando la linea che è stata tracciata nei 15 anni in cui Alberto Lavazza è stato presidente. Continueremo a rafforzare la nostra presenza nei segmenti e nei mercati chiave per il Gruppo, guardando con attenzione a nuove opportunità, ribadendo gli investimenti in ricerca e sviluppo", dice Giuseppe Lavazza, presidente del Gruppo Lavazza.