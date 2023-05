KERMESSE

Che Bot al Festival dell'Economia, Salza volta le spalle a Torino

Il ruggito del vecchio leone: partecipa (e finanzia) la rassegna di Trento, in barba a quella della sua città. Tutto pronto per l'inizio delle due kermesse: nel capoluogo piemontese anche Elkann e Gros-Pietro, in Trentino programma e ospiti pop

Mentre tutto è pronto per la seconda edizione del Festival internazione dell’Economia di Torino, che si svolgerà dall’1 al 4 giugno affrontando il tema di “Ripensare la globalizzazione”, uno dei protagonisti della finanza subalpina non solo partecipa ma pure finanzia la kermesse gemella di Trento. È Enrico Salza, banchiere e inventore del famigerato Sistema Torino a cavallo tra i due millenni, quando ricoprì ruoli di vertice in Camera di Commercio, Unioncamere Piemonte e Unione industriale: caselle dalle quali ha contribuito a tessere una tela che ha portato il capoluogo piemontese fuori dal secolo ferrigno con l’amministrazione di Valentino Castellani e l’istituto San Paolo alla fusione con la meneghina Intesa (operazione che portò lo stesso Salza a capo del primo Consiglio di gestione del colosso appena nato).

Il tema del Festival di Trento quest’anno è “Il futuro del futuro”, argomento “particolarmente sfidante – dice Salza – e se è vero, come spiegava un grande analista delle strategie economiche, come Peter Drucker, che il miglior modo di predire il futuro è pensarlo e quindi costruirlo, è ancora più vero che in un'epoca come l'attuale prevedere il futuro vuol dire soprattutto esercitare la passione e la fiducia per conoscere e approfondire le grandi potenzialità dello sviluppo scientifico e tecnico”. Oggi Salza, classe di ferro 1937, è a capo di Tinexta, polo di sviluppo di tecnologie innovative per la digitalizzazione, con cui sostiene la manifestazione trentina anche ora che le vecchie ruggini che avevano portato alla scissione e al trasferimento dei due animatori – Giuseppe Laterza e Tito Boeri – a Torino appaiono superate. Nell’ambiente torinese, che considera ancora il vecchio leone come uno dei punti di riferimento, in pochi riescono a nascondere lo stupore. Che sia una scelta figlia del suo antico legame con il gruppo Sole 24 ore di cui è stato amministratore delegato e che organizza il Festival trentino? Può darsi.

Salza interverrà alla cerimonia inaugurale della rassegna, giunta alla 27ª edizione, il 25 maggio. Sarà a Trento fin dalla prima giornata, mentre nei giorni successivi i responsabili delle società del gruppo approfondiranno in diversi eventi i temi che stanno alla base delle attuali strategie di sviluppo: a partire dalla rivoluzione digitale. In quest’ultimo anno le due manifestazioni si sono differenziate cercando di assumere profili diversi: quella torinese ha mantenuto un tratto accademico scientifico, mentre l’altra ha una fisionomia più pop e marcatamente politica. Tra i principali ospiti di Torino l’ex premier e oggi commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni, l'economista Mario Deaglio, e i vertici di Intesa Sanpaolo ed Exor Gian Maria Gros-Pietro e John Elkann.