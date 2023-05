URNE VIRTUALI

Schlein incalza Meloni. Crescono Pd e M5s, il centrodestra arretra

La Supermedia di YouTrend certifica la progressiva ripresa dei due principali partiti di opposizione, mentre le forze di governo flettono. Un ipotetico campo largo, dai dem ai grillini, sarebbe a soli 4 punti da FdI e alleati

La grande stabilità degli orientamenti politici in questo periodo viene certificata anche dalla Supermedia YouTrend di questa settimana, con variazioni minime per tutti i partiti. Si intravede però una tendenza a livello aggregato, con le opposizioni che guadagnano terreno (+0,7% nel complesso) mentre la maggioranza di centrodestra arretra leggermente (-0,3%).

Per quanto riguarda le liste Fratelli d’Italia pur restando il primo partito perde ancora un decimale attestandosi al 28,8%, seguito dal Pd al 20,4 (+0,3) e dal M5s al 15,9 (+0,2). Queste le uniche forze in doppia cifra. Al quarto posto c’è la Lega di Matteo Salvini con l’8,9% (-0,1) davanti agli alleati di Forza Italia (7,1%, +0,1). Stabile l’Alleanza Verdi-Sinistra al 2,9%. In quello che era il Terzo polo Azione (4,3%) e Italia viva (2,9%), rilevate per la prima volta dopo la scissione, navigano a vista più o meno sulle stesse percentuali che avevano prima dell’unione; più indietro Più Europa al 2,2 (+0,1). Stabile Italexit al 2,1% e Unione Popolare all’1,4 mentre Noi Moderati perde lo 0,2% e si attesta allo 0,9.

A livello di coalizioni il Centrodestra, come detto, perde qualche decimale scendendo al 45,7% (-0,3%), mentre si rafforza il Centrosinistra al 25,5% (+0,3) che beneficia ancora di un Pd col vento in poppa per via dell’effetto Schlein. Il M5s è al 15,9 (+0,2%). In questo momento un ipotetico campo largo dai dem ai pentastellati dovrebbe recuperare solo 4,3 punti all'alleanza di governo.

SUPERMEDIA LISTE

FdI 28,8 (-0,1)

PD 20,4 (+0,3)

M5s 15,9 (+0,2)

Lega 8,9 (-0,1)

Forza Italia 7,1 (+0,1)

Azione 4,3 (nr)

Verdi/Sinistra 2,9 (=)

Italia Viva 2,9 (nr)

+Europa 2,2 (+0,1)

Italexit 2,1 (=)

Unione Popolare 1,4 (=)

Noi Moderati 0,9 (-0,2)

SUPERMEDIA COALIZIONI 2023

Centrodestra 45,7 (-0,3)

Centrosinistra 25,5 (+0,3)

M5s 15,9 (+0,2)

Terzo Polo 7,2 (+0,2)

Italexit 2,1 (=)

Altri 3,6 (-0,4)

NOTA: La Supermedia YouTrend/Agi è una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 20 aprile al 3 maggio, è stata effettuata il giorno 4 maggio sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati. I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 29 aprile), EMG (1 maggio), Euromedia (26 aprile), Quorum (2 maggio), SWG (24 aprile e 1 maggio) e Tecnè (22 e 29 aprile). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato è disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it. NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (20 aprile 2023)